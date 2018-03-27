Цьогоріч на Львівщині відкриють п’ять сонячних та дві вітрові електростанції

Упродовж цього року на території Львівської області мають відкрити п’ять нових сонячних та дві вітрові електростанції. Про це сьогодні, 27 березня, Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, сьогодні в області вже працюють шість сонячних електростанцій, а також три вітрові електростанції, загальна потужність кожних становить орієнтовно 30 МВт.

«Розвиток інвестиційного напрямку є в пріоритеті. У Львівській ОДА створили відділ супроводу інвестора. Зараз ми можемо бачити результати цієї роботи. Упродовж цього року ми очікуємо п’ять нових сонячних електростанцій, які відкриються на території Львівської області, а також дві вітрові електростанції», – розповів Ростислав Замлинський.

Нагадаємо, мешканці Львівщини встановили вже 200 сонячних електростанцій на дахах своїх будинків.