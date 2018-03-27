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Цьогоріч на Львівщині відкриють п’ять сонячних та дві вітрові електростанції

Олена Карп'юк

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Упродовж цього року на території Львівської області мають відкрити п’ять нових сонячних та дві вітрові електростанції. Про це сьогодні, 27 березня, Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, сьогодні в області вже працюють шість сонячних електростанцій, а також три вітрові електростанції, загальна потужність кожних становить орієнтовно 30 МВт.

«Розвиток інвестиційного напрямку є в пріоритеті. У Львівській ОДА створили відділ супроводу інвестора. Зараз ми можемо бачити результати цієї роботи. Упродовж цього року ми очікуємо п’ять нових сонячних електростанцій, які відкриються на території Львівської області, а також дві вітрові електростанції», – розповів Ростислав Замлинський.

Нагадаємо, мешканці Львівщини встановили вже 200 сонячних електростанцій на дахах своїх будинків.

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