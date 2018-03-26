Жителів Львівщини закликають пройти обстеження на туберкульоз та ХОЗЛ

26 березня на Львівщині розпочалася профілактична акція «Дні профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання», яка триватиме до 20 квітня. Символічно акція приурочена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, який за рішенням ВООЗ, відзначається щорічно 24 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Прес-конференція відбулась за участі т.в.о. заступника директора департаменту Андрія Васька та Любомира Рака та з пульмонології Надії Рудницької.

«Вперше за 25 років ми досягли зменшення туберкульозу майже вдвічі. Зараз ця цифра становить 55 випадків на 100 тис. населення, коли раніше відмічалось 86 на 100 тис. населення. Такого результату вдалось досягти завдяки вчасному ранньому виявленню та стовідсотковій забезпеченості препаратами, як на стаціонарному так і на амбулаторному рівні. Також змінились підходи до лікування», – зазначив спеціаліст з фтизіатрії департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Любомир Рак.

Головний фтизіатр області повідомив, що за минулий рік в області було виявлено 1356 хворих на всі форми туберкульозу, з них на туберкульоз легень – 1163, і тільки 110 випадків позалегеневих форм туберкульозу. Смертність від туберкульозу зменшилась, у 2017 році – 249 випадків проти 257 – у 2016. Слід відзначити, що в рамках реалізації на Львівщині міжнародного проекту «Challenge TB (PATH)» було поставлено квантіфероновий тест та Hain-тест для визначення на молекулярно-генетичному рівні мікобактерію туберкульозу та чутливості до препаратів І та ІІ ряду.

Що стосується дітей, то на Львівщині минулого року було виявлено 49 випадків захворювання на туберкульоз проти 59 у 2016 році. Ситуація цього року покращилась у зв’язку з наявністю вакцини.

«Минулого року в області ХОЗЛ було вперше виявлено у 1403 осіб, хронічний бронхіт – у 2326. Метою проведення таких акцій є можливість виявлення хворих на ранніх стадіях ХОЗЛ, оскільки запущені випадки складніше лікувати та потребують великих затрат. Дуже важливо знайти обструкцію і почати лікування на ранній стадії, використовуючи персоналізований підхід до кожного пацієнта», – продовжує головний позаштатний спеціаліст ДОЗ ЛОДА з пульмонології Надія Рудницька.

Андрій Васько відмітивши основні симптоми туберкульозу (кашель, підвищена температура, нічна пітливість, погіршення самопочуття, втрата ваги без видимих на це причин), закликав вчасно проходити обстеження. Було наголошено на важливій ролі сімейного лікаря у лікуванні, а також профілактиці туберкульозу та ХОЗЛ.

«Вже впродовж 10 років департамент охорони здоров’я проводить такі акції аби вчасно виявити та лікувати хворих на туберкульоз та ХОЗЛ. Я запевняю вас, що в нас вміють виявляти і лікувати. Не зволікайте своїм здоров’ям. При виявленні вищезгаданих симптомів прийдіть та обстежтесь», – додав він.

Своєчасне виявлення туберкульозу є вирішальним фактором для його ефективного лікування. Туберкульоз – не вирок!