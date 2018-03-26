Римо-католицька парафія запрошує львів’ян на Пасхальні тридення

Римо-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ у Львові запрошує на Пасхальні тридення, що мають на меті відновити історію страждання, смерті та воскресіння Ісуса Христа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Пасха у римо-католицькому обряді цього року святкується 1 квітня. Пасха – це не тільки Великодня неділя, це Пасхальне Тридення, яке має на меті відобразити і таїнственно пережити історію страстей, смерті та воскресіння Ісуса. Кожна літургія Пасхального Тридення – від Великого Четверга до Великодня, має символи і обряди, які є тільки в ці дні», – каже настоятель храму о. Григорій Драус.

Так, у Великий Четвер, 29 березня, о 18.30 год. відбудеться читання про установлення Євхарситії та Священства. Для розкриття суті Євхаристії, відбувається обряд омивання ніг – священик омиває ноги 12 особам, повторюючи жест Ісуса Христа під час Тайної Вечері.

У Велику П’ятницю, 30 березня, о 13.30 год. відбудеться Адорація (поклоніння) Хреста, чування при Гробі Господньому. Цим жестом просять про розуміння і прийняття свого особистого хреста (важкої ситуації, страждання, несправедливості), про здатність бачити прояви Божої любові в житті. На парафії вшанують Хрест, написаний Іконописною Школою УКУ, який буде виставлений на молитвах на Зустрічі Молоді Taize. Також буде інсталяція «Гробу Господнього».

Пасхальна Вігілія розпочнеться у суботу, 31 березня, о 19.00 год. Запалять новий вогонь на великій свічі («Пасхал»), співатимуть античний гімн «Exsultet» («Ликуй же»). Освятять воду і Великодні страви. Заходи відбуватимуться у каплиці в Сокільниках (вул. Стрийська, 6, перша зупинка за автовокзалом у напрямку «Ашану»).

На свято Великодня, 1 квітня, о 9.00 год. та 12.00 год. відбудуться Святі Літургії.

Контактна особа – о. Григорій Драус, тел.: 097 517 06 42.