Львів’ян закликають реєструватись на конкурс для облаштування громадського простору на Сихові

Управління архітектури й урбаністики оголосило Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію облаштування громадського простору на Сихові. До 30 березня триває реєстрація учасників, до 16 квітня учасники подаватимуть конкурсні проекти, після чого впродовж 23-25 квітня журі підведе підсумки конкурсу. Станом на сьогодні зареєструвалися учасники зі Львова, Вінниці, Івано-Франківська та Чернівців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Громадський простір у житловому масиві Сихів стане якісним прикладом підтримки громадськості та створення комфортних умов відпочинку громадян на території Львова. Основними концептуальними завданнями конкурсу є:

запропонувати унікальну та ергономічну, архітектурну, урбаністичну та дизайнерську ідею громадського простору центральної площі житлового масиву скверу перед Культурно-освітнім центром ім. О. Довженка з врахуванням планувальної структури кварталу;

сформувати центр громадсько-культурного життя, який задовольнятиме потреби сихівської громади в організації рекреації, розвитку та дозвілля;

громадський простір повинен стати архітектурно виразною композицією, яка забезпечить перетворення житлового району у єдине функціонально-планувальне та композиційно-просторове ціле і сприятиме вдосконаленню його містобудівної структури і ландшафтно-просторової організації, архітектурно-естетичних якостей забудови.

Конкурсанти мають комплексно підійти до вирішення цієї задачі та зберегти багатофункціональність простору, не переобтяжуючи міський простір.

Премії конкурсу:

Перше місце – 70 000 грн. + контракт

Друге місце – 50 000 грн.

Третє місце – 25 000 грн.

Графік проведення конкурсу:

30.03.2018 18.00 год. – останній термін реєстрації учасників на участь у конкурсі.

16.04.2018 18.00 год. – останній термін подачі конкурсних проектів.

23-25.04.2018 – робота журі конкурсу, підведення підсумків конкурсу.

Журі конкурсу:

Юліан Чаплінський

Начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування ЛМР, головний архітектор міста, м. Львів

Петро Крупа

головний архітектор проектів ДП ДІПМ «Містопроект», співавтор Проекту детального планування житлового мікрорайону Сихів-1 (1979р), м. Львів

Юрій Джигіль

кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища, доцент кафедри архітектурного проектування ІАРХ НУ «Львівська політехніка», Член Правління ЛОО НСАУ, делегований представник від ЛОО НСАУ, м. Львів

Штефан Габі

урбаніст, консультант з планування міст та регенерації закинутих територій, м. Ляйпціг

Антон Коломєйцев

архітектор, доц. каф. архітектурного проектування та інженерії НУ «Львівська політехніка», м. Львів

Марта Іванишин

директор КОЦ ім. О. Довженка, м. Львів

Уляна Федорович

представник ініціативної групи громади Сихова, ГО «Кращий Сихів», м. Львів (за згодою)

Контактна інформація конкурсу:

Мар’ян Кардаш

+38 (067) 374 2008

publicdovzhenko@contest.com.ua

Реєстрація тут.