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Апеляційний суд Києва залишив дійсним заочний арешт Димінського

Олександр Косик

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Апеляційний суд Києва залишив в силі заочний арешт львівського бізнесмена Петра Димінського. Про це повідомляє LB.ua, передає Львівський портал.

 

Сьогодні, 26 березня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва розглянула апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Димінського.

За результатами апеляційного розгляду рішення про арешт підозрюваного від 1 березня залишено без змін, скаргу відхилено.

Нагадаємо, Смертельна ДТП, у скоєнні якої підозрюють Петра Димінського, трапилась 18 серпня 2017 року. Усю хронологію подій з моменту скоєння ДТП в Ямельні Львівський портал зібрав тут.

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