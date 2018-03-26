Апеляційний суд Києва залишив дійсним заочний арешт Димінського

Апеляційний суд Києва залишив в силі заочний арешт львівського бізнесмена Петра Димінського. Про це повідомляє LB.ua, передає Львівський портал.

Сьогодні, 26 березня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва розглянула апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Димінського.

За результатами апеляційного розгляду рішення про арешт підозрюваного від 1 березня залишено без змін, скаргу відхилено.

Нагадаємо, Смертельна ДТП, у скоєнні якої підозрюють Петра Димінського, трапилась 18 серпня 2017 року. Усю хронологію подій з моменту скоєння ДТП в Ямельні Львівський портал зібрав тут.