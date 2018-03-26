69-річна мешканка Львівщини за дві доби в Білорусі пробігла 212 км

69-річна Лариса Лабарткава посіла друге місце серед жінок у змаганні з 48-годинного бігу у Білорусі, пробігши 212 км. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Нещодавно в Білорусії завершилися змагання 48 годинного пробігу «Самоперевершення». Мешканка Львівщини, 69-річна Лариса Лабарткава, яка за 48 годин подолала дистанцію 212 км та посіла 2 місце серед жінок, в загальному заліку опинилася на 6 місці.

«Змагання відбувалися в складних умовах, адже температура досягала 16-20 градусів морозу, що сповільнювало біг, але Лариса Лабарткава не зійшла з дистанції. На цих змаганнях вона була найстаршою учасницею за віком, маючи 69 років», – йдеться у повідомленні.

Загалом Лариса Лабарткава має досвід участі у 48 годинних пробігах, змагалася свого часу на цій дистанції у чотирьох країнах світу: в Росії посіла 1 місце, в Білорусії отримала «срібло», в Молдові посідала 4 місце, а в рідній Україні здобувала «бронзову» медаль.