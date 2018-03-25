Синютка став лауреатом престижної загальноукраїнської номінації

Голова Львівської ОДА Олег Синютка став лауреатом премії «Людина року 2017» у номінації «Регіональний лідер». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вручення відзнаки відбулося вчора, 24 березня, у місті Києві. Окрім голови Львівської ОДА Олега Синютки, лауреатами номінації стали голова Київської ОДА Олександр Горган та голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

«Це особлива мить. Це мить визнання Львівщини. Краю, де живуть і працюють особливі люди – талановиті, надзвичайного хисту, вміння та люди по-особливому патріотичні. У цій нагороді, насправді, праця кожного з двох з половиною мільйонів мешканців Львівщини», – зазначив Олег Синютка.

Варто додати, що голова Львівської ОДА Олег Синютка посів п’яте місце серед голів ОДА за підсумками 2017 року за результатами звіту Комітету виборців України.

Довідка

Загальнонаціональна програма «Людина року» — програма, яка передбачає присудження титулу «Людина року» в Україні за професійні і суспільно значимі досягнення. Програма заснована в 1995 році.

Проект охоплює всі регіони України. Лауреатів програми визначають шляхом експертного опитування, остаточне рішення приймає Вища академічна рада програми.