Мешканцям Кривчиць та Знесіння показали концепцію майбутнього сміттєпереробного комплексу

Сьогодні в мікрорайоні Кривчиці відбулась зустріч з мешканцями Кривчиць та окремими мешканцями Знесіння. Для них провели презентацію технології переробного комплексу для Львова, а також Комплексної стратегії поводження з ТПВ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Відбулась конструктивна зустріч з мешканцями Кривчиць та окремими мешканцями Знесіння, під час якої ми презентували концепцію і технологію, а також пропоноване місце розташування майбутнього переробного комплексу. Також була презентована Комплексна стратегія вирішення питання ТПВ у Львові і процедура, передбачена законодавством, для проектування та погодження такого комплексу.

Вислухали думки та побажання громади. Дуже велика кількість запитань була в цілому по інфраструктурі району Кривчиці та Знесіння. Загалом розмова була конструктивною», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

На зустрічі були присутні активні мешканці мікрорайону, та представники міської влади.

«Було багато запитань від мешканців щодо каналізування вулиць. Ми по цьому мікрорайону маємо три проекти з каналізування – вул. Тарасівська, Подолинського, Тракт Глинянський та багато суміжних вулиць. Загальна вартість проекту – 47 млн грн. Цього року маємо закладені кошти в сумі 14,5 млн грн. У червні плануємо розпочати роботи з вул. Лодія, далі – вул. Наступальна, Кравса та інші. Також є проект щодо каналізування вулиць Старознесенська і Марунька. Ці роботи плануємо виконати до кінця 2018 року. Маємо на це 4 млн грн. Також виготовляється ПКД на каналізування вул. Міжгірна, Дорога Кривчицька. Виготовляємо ПКД, проводимо експертизу і розпочинаємо роботи. На це в бюджеті є 1,5 млн грн.

Також мешканці росили поставити світлофор на вул. Богданівській біля магазину. Беремо це в роботу.

Піднімалось питання асфальтування доріг, але на це потрібні хороші погодні умови, і такі роботи варто проводити після заміни мереж та каналізування вулиць.

Були запитання по транспорту, зокрема, щодо збільшення кількості автобусів на маршрутах. Будемо проводити зустріч з перевізником по цьому питанню.

Також була озвучена пропозиція щодо каналізування та ремонту спортивного залу в школі №71. Департамент гуманітарної політики це питання опрацьовує», – розповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

Нагадаємо, у тендері на розроблення проектної документації для майбутнього переробного комплексу оголошений переможець. За результатами відкритих торгів переможцем було визначено ТОВ «Інститут проектування «Комфортбуд» (м. Львів).

Варто додати, що будувати сміттєпереробний комплекс у Львові почнуть влітку цього року.

Як відомо, раніше сміттєпереробний комплекс хотіли збудувати на ділянці ТЕЦ-2 на Пластовій, 125, і навіть зробили ТЕО для цих робіт. Проте через неузгодженість у земельному питанні і супротив мешканців прилеглих сіл цю ділянку відкинули.