У МОЗ подумують відмовитися від масових флюорографічних обстежень українців

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун назвала масові флюорографічні обстеження пережитком радянської системи охорони здоров’я. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«У нашій роботі запровадження сучасних практик медичної допомоги часто має відбуватися одночасно з руйнуванням застарілих методів. А разом із ними й міфів, породжених совєтською системою охорони здоров’я. Одним із них є проведення масових флюорографічних обстежень у здорових людей з метою зупинити туберкульоз», – зазначила вона.

За її словами, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинуті форми захворювання: на ранній стадії хвороба не призводить зміни в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже.

Водночас вона додала, що флюорографічні обстеження часто оминають саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти – пацієнтів з незабезпечених та вразливих груп населення.

«Це є одними з причин, чому туберкульоз виявляють в уже пізній стадії, коли шансів на одужання дуже мало. Як наслідок – Україні за рік від туберкульозу помирає 4000 пацієнтів. Це 11 людей кожного дня. При тому, що держава закуповує необхідні ліки», – зауважила Уляна Супрун.

За словами посадовиці, в цивілізованих країнах це виглядає так: на огляді в сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на запитання, що можуть визначити можливість захворювання; якщо лікар бачить потребу – він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже за дві години й пацієнт зможе почати лікуватися.

«В комплексі зі змінами на первинній ланці та запровадженням доказових практик у лікування туберкульозу, ми зможемо краще контролювати туберкульоз, вчасно виявляти хворобу та успішніше її лікувати», – підсумувала Уляна Супрун.