На Львівщині під час пожежі у літній кухні загинув 46-річний чоловік

У Яворівському районі під час пожежі у літній кухні згорів чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

«22 березня о 09:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Колониці Яворівського району. Пожежа виникла в цегляній літній кухні, розміром 5×10 м.На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 54 ДПРП сел. Немирів. Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. Під час проведення розвідки пожежі у будівлі було виявлено тіло 46-річного брата власника. О 09:55 вогнеборцям вдалось локалізувати та о 10:00 ліквідувати пожежу. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м», – йдеться у повідомленні.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Фото: ДСНС