Команда Садового намагається відібрати газету «Ратуша» у колективу, – головний редактор

Керівник адміністрації мера Львова Андрія Садового Євген Бойко вирішив розпочати роздержавлення газети «Ратуша» трудовим колективом… без трудового колективу. Більше того, підлеглий Андрія Садового вимагає перевірки друкованого ЗМІ податківцями та передачі печатки газети «Ратуша» у його руки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив головний редактор газети «Ратуша» Микола Савельєв.

За його словами, сценарій роздержавлення газети «Ратуша» львівською мерією є «мерзенним та гидким» і керує процесом в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради Євген Бойко і його «команда».

«Керівник департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко і його весела компанія зібрали «мєждусобойчик», на який офіційно представників ЛКП «Ратуша» не запросили… Роздержавлення (перетворення) газети «Ратуша» трудовим колективом міськрада почала без трудового колективу… Бойко і Ко передали документи до держреєстратора, і він почав процес перетворення нас в ТзОВ, хоча, як це він думає робити без нас – для всіх юристів загадка», – повідомив керівник видання.

Також він повідомив, що у мерії просять органи ДФС здійснити тотальну перевірку гезети «Ратуша».

«Вимагають негайно передати печатку газети Євгенові Бойку, бо тепер, за рішенням їхньої тусовки, він є головним у всій цій процедурі… Я чомусь був впевнений, що така процедура, як роздержавлення друкованих ЗМІ, виглядає солідно і серйозно, а тепер вкотре переконуюсь, що будь-які благородні і хороші речі можна перетворити у смердючу липку купу лайна, особливо, коли всі ці тілопорухи чинуш викликані не бажанням творити добро, а лише липким, смердючим і огидно-лакейським бажанням догодити міському голові Андрієві Садовому, який вже 13 рік просто мріє «Ратушу» знищити! Гидко це все», – обурюється Микола Савельєв.

Як відомо газета «Ратуша» у Львові відома своєю опозиційністю до міського голови Андрія Садового. Протистояння між мером Львова та журналістами видання триває більше 10 років.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 25 січня 2018 року, під час сесійного засідання депутати Львівської міської ради прийняли рішення про припинення існування комунального підприємства «Редакції газети Львівської міської ради «Ратуша» шляхом перетворення членами її трудового колективу у ТзОВ «Львівська газета «Ратуша».

На засіданні виконавчого комітету 17 листопада 2017 року міський голова Львова відмовився виділяти 171 тисячу гривень комунальній газеті «Ратуша». А 24 листопада було прийняте рішення провести перевірку в газеті. Пізніше повідомлялося, що працівникам комунальної газети таки виплатять кошти, але не всі.