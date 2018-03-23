6 порад, як вберегти здоров’я серця

За даними ВООЗ, майже третина усіх смертей у світі відбувається внаслідок серцево-судинних захворювань. Чверть дорослих українців знаходиться під потенційною загрозою серцевого нападу. Водночас, у 80% випадків серцево-судинним захворюванням можна запобігти, змінивши свій спосіб життя. Про те, як зберегти здоров’я серця, розповідає інтервенційний кардіолог, провідний науковий співробітник відділення Інтервенційної кардіології Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України Максим Соколов, передає прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

НЕ КУРІТЬ

На здоров’я серця негативно впливає як активне, так і пасивне куріння.

«Після того, як курець кинув курити, в його організмі починаються позитивні зміни. Протягом 12 тижнів поліпшується його кровообіг, а ризик гострих проявів розвитку ішемічної хвороби серця знижується вдвічі вже протягом року», – говорить кардіолог Максим Соколов.

БІЛЬШЕ РУХАЙТЕСЬ, ХОДІТЬ ПІШКИ ТА СХОДАМИ

Регулярна фізична активність (принаймні дві з половиною години на тиждень) допоможе зменшити ризик серцево-судинних захворювань. До того ж хатня робота – це також фізична активність.

«Навіть якщо у вас є проблеми із серцем чи ви у групі ризику, то помірна фізична активність вам необхідна. Обов’язково радьтесь із лікарем, яке фізичне навантаження прийнятне для вашого стану здоров’я», – радить кардіолог.

ХАРЧУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ТА КОНТРОЛЮЙТЕ СВОЮ ВАГУ

Вживайте більше овочів та фруктів, надавайте перевагу цільнозерновим хлібу та кашам, обмежте споживання солі та цукру, відмовтесь від жирної та смаженої їжі, яка може підвищити рівень холестерину, принаймні двічі на тиждень їжте рибу (вона містить корисні жирні кислоти омега-3), слідкуйте за вмістом та калорійністю продуктів на упаковці.

«Ожиріння є однією із причин виникнення серцево-судинних захворювань. Тому дуже важливо не тільки правильно харчуватись, а й контролювати свою вагу, щоби не допустити ожиріння», – говорить Максим Соколов.

ВІДМОВТЕСЬ АБО ПРИНАЙМНІ ОБМЕЖТЕ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ

Зловживання алкоголем є одним із найпоширеніших факторів ризику хвороб серця.

ПЕРІОДИЧНО ВИМІРЮЙТЕ СВІЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК

Нормою для дорослих вважаються показники 120/80 мм.рт.ст.

«Часто гіпертонія впродовж тривалого часу протікає безсимптомно. Водночас, лікування краще розпочати раніше, щоб уникнути ускладнень. Тому обов’язково звертайтесь до лікаря, помітивши, що ваш тиск перевищує показники 140/90», – радить кардіолог.

УНИКАЙТЕ СТРЕСУ

Стрес – ще один чинник, який негативно впливає на серце.

«Старайтесь уникати перевантаження, емоційного напруження, перевтоми», – говорить Максим Соколов.

ПРО ІНФАРКТ МІОКАРДА

Інфаркт міокарда – некроз (відмирання) певної ділянки серцевого м’яза, внаслідок чого порушується кровопостачання.

Інфаркт не завжди супроводжується болем або дискомфортом у грудях. Задишка, нудота, відчуття нестачі повітря, дуже різка слабість, біль або дискомфорт в одній або обох руках, щелепі, шиї або спині – це все також ознаки інфаркту. Не зважаючи на те, що вони можуть свідчити і про інші захворювання, не зволікайте зателефонувати за номером 103.

В Україні вже діє мережа кардіоцентрів, в яких кожен пацієнт, що потребує невідкладної ангіографії/стентування, отримує їх безоплатно. Сьогодні працює 22 центри в 18 областях. Уряд продовжує розбудовувати мережу реперфузійних центрів, що функціонують у режимі 24 години на добу 7 днів на тиждень, 365 днів на рік (24/7/365).

На сьогодні летальність від інфаркту міокарда у клініках, які вже працюють, як реперфузійні центри, становить 3–6%. Для порівняння в цілому в Україні від інфаркту помирають 14% пацієнтів і 21% – з тих, хто потребував невідкладного стентування.

Нагадаємо, Львівський портал раніше повідомляв про те,як вберегти своє серце від хвороб.