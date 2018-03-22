Як львівські курсанти випробували сучасні бронетранспортери

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки триває практичний вишкіл вихованців Національної академії сухопутних військ: львівські курсанти опановують сучасну українську броньовану техніку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

На одній із ділянок полігону майбутні офіцери-піхотинці вперше виконали вправи стрільб з озброєння сучасних українських бронетранспортерів БТР-4Е.

Умови виконання цієї вправи майже не відрізняються від стрільби з озброєння старих, ще радянського виробництва, БМП-2 та БТР-80. Втім, сам процес став набагато простішим та більш результативним.

«Сьогодні вперше виконував вправу стрільб з озброєння цієї бойової машини. Одразу відчувається висока технологічність, автоматизація, набагато легше готувати озброєння та вести саму стрільбу. У певному сенсі, можна навіть порівняти процес управління вогнем з БТР-4Е із комп’ютерною грою», – поділився враженнями курсант Владислав Калієвський.

Його одногрупник, Шаміль Крутков, також не приховує свого захоплення. Юнак зізнається, що ця бойової броньована машина в рази практичніша за старі подібні зразки озброєння.

«Можливості системи управління озброєнням дозволяють нам значно економити час та боєприпаси для успішного виконання бойового завдання. Також, завдяки сучасним електронно-оптичним засобам, поле зору навідника-оператора є набагато більшим. Спостереження та наведення здійснюються не за допомогою оптичних засобів, а з використанням електронного монітору, де водночас можна бачити цілі та всі необхідні дані для стрільби, – розповів він. – Окрім того, тут набагато швидша та більш чутлива система стабілізації, а система управління вогнем дозволяє майже миттєво перемикати види озброєння, котре встановлено на БТР».

За слова керівника стрільби, старшого викладача кафедри вогневої підготовки підполковника Олександра Онищука, всі вони з першого ж разу відстрілялись на «відмінно».

«В цих бронетранспортерах, на відміну від старих зразків, вже є лазерний далекомір та система управління озброєнням. Відповідно, до системи вводяться показники температури й тиску, військовослужбовцю необхідно лише врахувати швидкості руху цілі й пересування його бойової машини. А система управління озброєнням повністю вносить всі необхідні поправки для влучного пострілу», – розповів офіцер.

Фото: Академія