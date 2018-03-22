Цими вихідними у Жовкві відбудуться сімейні спортивні змагання

У Жовкві 24-25 березня відбудуться змагання обласного фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я» за програмою ХХVІІ спортивних Ігор Львівщини та ІV Спортивних ігор серед людей з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загалом змагання спортивних сімей у межах Всеукраїнського фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я» відбуваються трьома етапами: І етап – на місцевому рівні (у містах, районах та ОТГ Львівщини); ІІ етап – змагання серед переможців І етапу на першість Львівської області (фінал Львівського обласного фестивалю); ІІІ етап – всеукраїнський фінал.

Участь у змаганнях від кожної команди беруть 3 сім’ї (3 особи: дитина, мати, батько в кожній сім’ї), з яких одна сім’я виконує всі комплексні естафети, в т.ч. естафети на воді, друга виконує 5 комплексних естафет лише у спортзалі, а також одна сім’я з дитиною з ураженням опорно-рухового апарату, котра бере участь у трьох адаптованих естафетах.

Змагання відбудуться на спортивній базі Жовківської ДЮСШ (вул. Воїнів УПА, 22). Урочисте відкриття відбудеться 24 березня 2018 року об 11.30 год. У програмі змагань – різноманітні естафети за участю членів всієї сім’ї.

Варто зауважити, що переможець обласних змагань у Жовкві отримає право представляти Львівщину у всеукраїнському фіналі національних змагань «Мама, тато, я – спортивна сім’я».