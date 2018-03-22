Нова симфонія життя Львівської опери

- Тобто гроші з'явились завдяки прем'єрам? Чи є якісь інші фактори, що притягують глядачів?



- Я приділяю дуже велику увагу зовнішньому вигляду нашого сайту, афішам, брошурам і навіть візиткам наших артистів. Ми змінили логотип, зробили його сучасним. Це наше зовнішнє обличчя, наша презентабельність. Зараз навіть готуємо путівник для туриста, за яким можна буде оглядати театр без екскурсовода.



У нас суттєво змінилась й сама концепція екскурсій. Тепер людина не просто дивиться на споруду. Турист сідає на 15 хвилин у Дзеркальному залі, щоб послухати музику з кабінетного органу, а при виході слухає спів Соломії Крушельницької біля її неймовірного портрету у повний ріст, який нам подарував художник Любомир Медвідь.



Досить несподівано у травні в нас запрацювала ознайомчо-екскурсійна програма «Сходинками до Парнасу». Ми вибрали для неї учнів 4 класу. Їх зустрічають у фойє, проводять до Дзеркального залу, де їх навчають тому, що таке балет, потім переходять у зал, де вони дивляться фільм про роботу театру, а потім переходять до цехів, де вони пробують малювати, ліпити декорації, шити костюми. Щоб ви розуміли, у нас вже до кінця вибудувана черга з навчальних закладів всієї Львівської області. Завдяки цьому ми виховуємо свого майбутнього глядача.



Повністю змінилась концепція входу глядача в театр. Ми навіть хочемо об'єднатися з «Лівим берегом», щоб глядачі в перерві (а ми її розширимо до 30 хв) могли сходити випити кави, вина. Зараз там іде повна реконструкція, бо я хочу, щоб це був єдиний театральний простір. Людина має приходити сюди відпочити: попити кави, подивитись виставу, оглянути сам театр. У нас з двох боків є тераси, де я хочу зробити зимові сади. На центральному балконі (з якого я, до речі, зняв будь-яку рекламу, і там висять афіші лише наших вистав) теж влітку стоятимуть столики і звучатиме музика. Тобто театр має перетворитися в єдиний простір, бо наше гасло – «Відчуй симфонію життя». Цю симфонію можна відчути в театрі, але не лише під час перегляду вистави, а в будь якому куточку театру, всюди має бути свою, приємна атмосфера.



Дуже важливим стало ще й те, що я змусив фінансовий відділ планувати витрати, а не робити все по факту. Тепер я знаю, що до кінця року ми заробимо, і що за літо я зроблю ремонт у всіх туалетах, потім зроблю реставрацію дашків над парадним входом, реставрацію скульптури на даху, зремонтую витяжки, і так далі. Ми маємо масу запланований речей, які потрібно зробити за рік, бо ми знаємо, що заробимо у кожному кварталі.



Варто додати, у Львівській опері поменшало оренд, але вона зросла в ціні. Якщо я за аншлагову виставу отримую 204 тисячі, а хтось мені пропонує 80 тисяч за оренду, то як ця оренда може бути мені вигідною? Але тут треба мати позицію, бо буде багато телефонних дзвінків і з Києва, і зі Львова. Я відмовляю. Це не моє приміщення, а державне. Тому вартість оренди залу не повинна бути меншою, ніж аншлагова вартість вистави. Не кажу, що це завжди 200 тисяч, але все одно театр таких грошей ніколи не заробляв.

