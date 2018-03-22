На кордоні у Львівській області затримали розшукуваного грабіжника

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали молодика, який перебував у розшуку за грабіж. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Як зазначається, нині вночі прикордонники затримали чоловіка, який розшукується правоохоронними органами за вчинення кримінального злочину.

Власне, під час перевірки документів пасажирів рейсового автобусу, що прибув на в’їзд в Україну, спрацювала база даних прикордонників. Згідно доручення уповноваженого державного органу стосовно одного з пасажирів, 26-річного громадянина України, значились відомості про його розшук за вчинення грабежу. Наразі нашого співвітчизника передано представникам Національної поліції.