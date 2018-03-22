Мешканців Львівщини кличуть підкорити Говерлу

У суботу, 24 березня, відбудеться традиційне сходження на найвищу вершину українських Карпат «Говерляна-2018». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Похід та сходження, зокрема, буде здійснюватися зі сторони селища Ворохта Івано-Франківської області ущелиною річки Прут – через Карпатський національний природний парк та урочище «Заросляк».

Учасниками сходження можуть бути усі фізично здорові та активні особи віком від 14 років, які є прихильниками здорового способу життя, спорту та туризму, бажано з навичками участі у зимових походах вихідного дня (діти молодші 14 років – тільки у супроводі дорослих). Перед початком сходження кожен учасник отримує інструктаж із техніки безпеки та правил поведінки, а під час сходження зобов’язаний неухильно виконувати розпорядження штабу, інструкторів та членів пошуково-рятувального загону.

Очолює сходження та прокладає маршрут на вершину, здійснюючи контроль за безпеку руху, штурмова група, яка складається з досвідчених інструкторів-альпіністів. Учасники піднімаються на вершину кожен у своєму загоні. Загальний час сходження (підйом і спуск) близько 8 годин.

Учасникам сходження потрібно мати: теплий вітронепроникний костюм, куртку, шапку, рукавиці, сонцезахисні окуляри, теплі шкарпетки, черевики типу «вібрам» з бахілами, запасний змінний одяг, взуття, харчі для споживання у вагоні потяга та в польових умовах, термос з гарячим чаєм, сухофрукти, яблука, лимон, солодощі тощо. У випадку відсутності необхідного спорядження учасник до сходження допускатися не буде.

Збір та реєстрація учасників сходження передбачається у п’ятницю, 23 березня о 21 годині в центральному залі головного залізничного вокзалу станції Львів. Учасники «Говерляни-2018» організовано розсаджуються у вагони спеціального поїзда, який відправлятиметься зі Львова о 22 годині і прибуде на станцію Ворохта Івано-Франківської області о 5.00 годині ранку 24 березня.

Далі туристів автобусами організовано підвезуть зі станції Ворохта до верхів’я ущелини, звідки почнеться пішохідна частина сходження.

Після завершення сходження та спуску з вершини учасників «Говерляни» автобусами організовано підвезуть до потягу на станції Ворохта (спеціальний поїзд увесь час стоїть в очікуванні на станції у Ворохті). Відправлення спеціального поїзду зі станції Ворохта з учасниками «Говерляни» – 24 березня о 22.00 годині.

До Львова спеціальний поїзд прибуде 25 березня о 4-5.00 годині ранку (орієнтовно).

Участь у сходженні є добровільною та фінансується за рахунок учасників або організацій. Організаційний внесок від учасника сходження – 650 грн.

Попередні групові заявки від туристських клубів, осередків фізичної культури та спорту, підприємств, навчальних закладів та інших організацій для резервування місць у спеціальному поїзді подавати до Львівської обласної організації спортивного туризму (м. Львів, вул. Залізнична, 16) до голови оргкомітету Михайла Сідорова за телефонами 096-608-90-54, 093-624-16-62, 261-31-95.