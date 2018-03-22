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Львівські депутати не скасували дозвіл на зведення 22-поверхівки на проспекті Чорновола

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 22 березня, під час сесії Львівської міської ради депутати не скасували містобудівну документацію ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гравіс» на зведення 22-поверхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на просп. В. Чорновола. «За» скасування документації проголосували лише 14 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як зазначив під час обговорення питання депутат Тарас Чолій, земельну ділянку площею 0,4048 га, на якій мали зводити багатоповерхівку, місто у 2015 році за заниженою ціною продало з аукціону не для житлового будівництва, а для будівництва багаторівневого паркінгу.

«Земельну ділянку на аукціоні продали за 6,5 млн грн, хоча вона мала б коштувати, щонайменше, учетверо дорожче. Тобто свідомо занизили її вартість. Тому на ділянці або хай зводять паркінг, як і передбачалось, або хай місто її повертає і проводить повторний аукціон, щоб отримати від продажу справжню вартість», – розповів Тарас Чолій.

Також під час обговорення цього питання представники фракції «Самопоміч» заявили, що не будуть голосувати, оскільки підприємство зможе скасувати таке рішення ради у судовому порядку.

Згідно з даними Єдиного реєстру юридичних, фізичних осію-підприємців та громадських формувань, ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гравіс» зареєстроване у Києві. Його засновником є Євгеній Савочка. Основний вид діяльності компанії вказаний як «трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти».

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