ОСТАННІ НОВИНИ

Депутати Львова скаржаться на брудні трамваї

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 22 березня, під час сесії Львівської міської ради депутатка Ірина Оршак поскаржилась директору ЛКП «Львівелектротранс» Олегові Березі на брудні вагони трамваїв. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Вагони трамваїв є дуже брудні, особливо сидіння. Як часто їх прибирають і взагалі чи передбачена санація вагонів, щоб якісно очистити їх застарілого бруду, пилу та бактерій?», – запитала депутатка.

У свою чергу Олег Береза відповів, що дотримання чистоти є одним із пріоритетів роботи на підприємстві, однак її дотримання також залежить і від самих водіїв електротранспорту.

«Як правило, на лінії ми випускаємо чистий транспорт. Але рівень чистоти вагонів залежить і від водіїв. Ми ставимо собі у пріоритет дотримання чистоти», – зазначив Олег Береза.

Нагадаємо, сьогодні депутати Львівської міськради погодили отримання 15 млн євро від ЄБРР для «Львівелектротрансу». За ці гроші планують придбати 50 нових тролейбусів, реконструювати контактну мережу та тролейбусне депо на вул. Наукова – Володимира Великого.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова симфонія життя Львівської опери
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нова симфонія життя Львівської опери

Однією з улюблених крилатих фраз генерального директора-художнього керівника Львівського національного академічного теат...

Мовна шахівниця
Соломія ГОЛОВІНА
Мовна шахівниця

Льодовиковий період в розвитку та захисті української мови зовсім незабаром може скреснути завдяки ухваленню парламентар...

Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії
Катерина РОДАК
Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії

Унікальну неготичну будівлю на Богдана Хмельницького, 124 перетворять у мистецький простір «Фабрика повидла» не раніше 2...

Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...