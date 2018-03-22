Депутати Львова скаржаться на брудні трамваї

Сьогодні, 22 березня, під час сесії Львівської міської ради депутатка Ірина Оршак поскаржилась директору ЛКП «Львівелектротранс» Олегові Березі на брудні вагони трамваїв. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

«Вагони трамваїв є дуже брудні, особливо сидіння. Як часто їх прибирають і взагалі чи передбачена санація вагонів, щоб якісно очистити їх застарілого бруду, пилу та бактерій?», – запитала депутатка.

У свою чергу Олег Береза відповів, що дотримання чистоти є одним із пріоритетів роботи на підприємстві, однак її дотримання також залежить і від самих водіїв електротранспорту.

«Як правило, на лінії ми випускаємо чистий транспорт. Але рівень чистоти вагонів залежить і від водіїв. Ми ставимо собі у пріоритет дотримання чистоти», – зазначив Олег Береза.

Нагадаємо, сьогодні депутати Львівської міськради погодили отримання 15 млн євро від ЄБРР для «Львівелектротрансу». За ці гроші планують придбати 50 нових тролейбусів, реконструювати контактну мережу та тролейбусне депо на вул. Наукова – Володимира Великого.