Львів бере 15 млн євро кредиту ЄБРР на придбання нових тролейбусів

Сьогодні, 22 березня, депутати Львівської міської ради затвердили угоду про наміри отримання орієнтовно 15 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку для ЛКП «Львівелектротранс». «За» проголосували 45 депутатів, про це передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з прийнятим рішенням, Львівська міська рада планує отримати два транші кредиту: до 12,5 млн євро, що буде наданий ЄБРР, а також та транш на суму до 2,5 млн євро, який надасть Фонд чистих технологій ЄБРР.

Як пояснив під час обговорення лиректор ЛКП «Львівелектротранс» Олег Береза, за отримані кошти планують придбати не лише нові тролейбуси, а й реконструювати контактну мережу та тролейбусне депо на вул. Наукова – Володимира Великого.

«Ви бачили, у якому жахливому стані тролейбусне депо на вул. Наукова – Володимира Великого? За кредитні кошти хочемо також і його реконструювати. А контроль за використанням цих коштів будуть здійснювати консультанти ЄБРР», – зазначив Олег Береза.

У свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв, що близько 50 нових тролейбусів, які планують придбати за кредитні кошти, виїдуть на дороги міста уже восени.

Отриманий кредит від ЄБРР Львівська міськрада має погасити протягом 13 років.