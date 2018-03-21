На Волині затримали шістьох розбійників із Львівщини

Уніч на середу, 21 березня, в селі Воютин Луцького району Волинської області зловмисники в масках напали на будинок місцевої жительки. Розбійників затримали за гарячими слідами впродовж двох годин. Усі вони жителі Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

За даними відомства, близько другої години ночі шестеро невідомих чоловіків у масках проникли в будинок 57-річної жительки села Воютин Луцького району. Господиня намагалася чинити супротив зловмисникам і покликала на допомогу рідних. Крик почув син господині й здійснив два попереджувальних постріли із зареєстрованої мисливської зброї. Після цього правопорушники втекли з будинку. Рідні одразу ж повідомили про розбійний напад в поліцію.

«На пошуки злочинців були задіянні значні сили правоохоронців. Протягом двох годин нам вдалося затримати правопорушників. Усі вони жителі Львівської області. Серед них є особи, котрі перебували в розшуку за вчинення грабежу та крадіжок», – зазначив начальник слідчого управління Олександр Климовський.

Виявилося, що розбійники пересувалися на двох автомобілях.

«Намагаючись приховати сліди злочину зловмисники підпалили один із своїх транспортних засобів. Та оперативники розшукали інший автомобіль на якому правопорушники пересувалися», – зазначив начальник кримінальної поліції Олег Шукалович.

За розбій поєднаний із проникненням у житло нападникам загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із кофіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо оголошення правопорушникам підозри та обрання їм міри запобіжного заходу.