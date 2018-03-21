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Мешканцям Львівщини нагадують: у неділю годинники переводять на літній час

Дарина Смеречанська

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Традиційно в останню неділю першого весняного місяця в Україні переходять на літній час.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У 2018 році це станеться у ніч з 24 на 25 березня. О 3:00 годині стрілки годинника необхідно перевести на одну годину вперед. Відтак, на всіх годинниках після переходу має показувати 4:00 ранку.

Така щорічна процедура проводитьсязадля заощадження споживання електроенергії. Графік роботи автобусних станцій, аеропортів і залізничних вокзалів за традицією буде адаптований.

Зазначимо, що переведення годинників на літній час на території України здійснюється щороку з 1981 року. Вважається, що це приводить до більш ефективного використання світлого часу доби в літній період.

 

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