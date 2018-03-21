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Львівська спортсменка здобула «бронзу» на престижному турнірі з карате

Юлія Шпак

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Спортсменка зі Львівщини бронзова призерка всесвітньої серії з карате «PremierLeagueKarate1». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Реноме лідера національної збірної вкотре підтвердила представниця Львівщини, вихованка львівського клубу одноборств «Юніон» Галина Мельник, здобувши бронзову нагороду у ваговій категорії -68 кг. Почавши з перемоги над суперницею з Тайпея (4:0), Галина потім з таким же рахунком перемогла перший номер світового рейтингу, чемпіонку світу 2014 року АлізеАжьє з Франції. Потім була перемога над Мариною Ракович з Чорногорії (1:0) та поразка за рівного рахунку 2:2 від Мирослави Копунової зі Словаччини. У втішних сутичках Г. Мельник була сильнішою за Моніку Стефановську з Македонії (3:0) та Меліссу Братич з Канади (3:3).

Варто зауважити, що Галина Мельник з початку змагального сезону стрімко піднялася з 30-ї позиції світового рейтингу на 15-ту, здобувши свою другу нагороду на дорослому татамі. Нагадаємо, що з другого етапу Прем’єр-ліги в  Дубаї Мельник привезла срібну нагороду.

Відзначимо, в подібних турнірах можуть брати участь спортсмени, які входять до ТОП-100 рейтингу WKF. Участь в них важлива для здобуття рейтингових очок, що має велике значення для потрапляння на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

Наступний етап Прем’єр-ліги відбудеться в Рабаті (Марокко) 6-8 квітня.

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