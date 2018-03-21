Львів’ян кличуть у Шевченківський гай на благодійний фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом»

В Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького 15 квітня відбудеться щорічний благодійний фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом». Про Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Подія, зі слів директора БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ о. Любомира Гладюка, стане не лише майданчиком зустрічі, а й чудовою нагодою ближче познайомитися із соціальним служінням Церкви та просто поспілкуватися, щоб зарядитися духовним настроєм. Організатори запрошують волонтерів до участі.

Наразі організатори формують програму фестивалю, але вже відомо, що працюватимуть 9 майданчиків різного спрямування. Молодь, діти та люди зрілого віку обов’язково знайдуть щось особливе для себе. Наприклад, діятиме театральний майданчик (залучають театри «На світанку» та на «Симонових стовпах»), і кожен охочий зможе навчитися основ лицедійства. Готують цілий вихор майстер-класів. Секрети декору пряників розкриють львівські кондитери, художники навчать дітей малярству на склі. Окрім того, малюки поринуть у світ справді цікавої хімії. Тим часом панянки дізнаються як сплести автентичний і водночас трендовий віночок. Дрес-кодом свята, як і зазвичай, буде вишиванка, а візитівкою – весела гаївка, тож занурення у калейдоскоп народних традицій відбудеться неодмінно.

До участі у концерті запросять популярних українських музикантів (про імена виконавців оголосять згодом).

«Цього року ми ще роздумуємо над гаслом. Але воно буде пов’язане із радістю. Прагнемо донести до людей, що серед буденності і війни все ж таки радість присутня у житті» – зазначила співкординатор фестивалю Анастасія Янків. І додала, що особливим гостем фестивалю буде отець Тихон Сергій Кульбака, який заснував «Духовно-психологічну порадню». Він розповість присутнім про радість у часі війни, клопотів.

Традиційно, фестиваль має благодійну мету. Зібрані кошти скерують на розвиток душпастирства нечуючих та католицьких шкіл.

Організатори активно шукають волонтерів, які зможуть обрати на якому з майданчиків допомогти. Для цього потрібно заповнити анкету, яку знайдете на фб-сторінці «Фундації Духовного Відродження».