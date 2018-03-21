Через будівництво готелю у центрі Львова на 9 місяців перекриють вулицю

Завтра у Львові відбудеться перекриття руху транспортних засобів по вулиці Князя Мстислава Удатного через будівництво на вулиці Веселій, 5. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від завтра, 22 березня, з 09.00 год і до 30 листопада 2018 року буде перекриття руху транспортних засобів на вул. Веселій, 5 по Князя Мстислава Удатного (від вул. Вугільної до вул. Веселої).

Перекриття дороги відбудеться у зв’язку з проведенням будівельних робіт на вулиці Веселій, 5. Роботи виконує ПП «Піраміда».

Об’їзд дороги буде здійснюватися відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові під час засідання виконавчого комітету у міській раді розгорілися палкі суперечки між забудовником, що планує звести готель на вулиці Веселій, 5 та жителями прилеглих будинків.

На виконкомі розглядалося питання «Про затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ПП «Піраміда» готелю на вул. Веселій, 5». Під час слухання цього питання мешканці прилеглих будинків розповіли, що через будівництво у їхній помешканнях «тріщать» стіни, порушується пожежна безпека та інсоляція.

«На тому місці був розташований сквер – зрубали 28 дерев…», – обурювалися мешканці.