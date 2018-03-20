Підписання онлайн-декларацій зі сімейними лікарями: роз’яснення від МОЗ

Уже з квітня стартує національна кампанія з вибору лікаря – кожен українець зможе обрати собі сімейного лікаря (дорослі та діти), терапевта (дорослі) та педіатра (діти) й підписати з ним декларацію. Львівський портал подає роз’яснення від Міністерства охорони здоров’я України щодо підписання електронних декларацій зі сімейними лікарями.

Коли з’являться бланки декларацій у мого лікаря?

Для підписання декларації паперові бланки не потрібні, оскільки українці повинні укладати їх із обраним лікарем виключно в електронній формі. Водночас підписати декларацію можна лише з тими лікарями, заклади яких підключились до системи «Електронне здоров’я», яка оновлюється щоденно.

Зауважимо, головний медик Львова раніше зазначав, що декларацію потрібно підписувати також і в двох варіантах у паперовому вигляді: один екземпляр собі залишає пацієнт, інший – лікар. А сам електронний варіант скеровуватиметься до Національної служби здоров’я України, яка перераховуватиме кошти за пацієнта в ту установу, де ця декларація підписана.

Вносити свої дані у систему я повинен самостійно?

Ні. У кожному підключеному до «Електронного здоров‘я» медзакладі буде визначена уповноважена особа, яка вноситиме персональні дані у систему: це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар тощо. Тому пацієнту потрібно просто прийти у медзаклад із необхідними документами і мобільним телефоном.

Які документи потрібні, аби підписати декларацію?

Щоб підписати декларацію, потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви плануєте підписати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то вам також знадобиться свідоцтво про її народження.

Чи можна підписати електронну декларацію, не виходячи із дому?

Ні, для цього все одно потрібно прийти у ваш медзаклад. Для укладання декларацій потрібен комп’ютер, підключення до Інтернету і принтер, щоб роздрукувати примірники декларацій. Їх має забезпечити медзаклад. Всі дані у систему вноситиме уповноважена особа медзакладу.

Чи потрібен попередній запис для того, аби підписати декларацію із лікарем?

Ні, попередній запис не потрібен. Єдине, що вам потрібно, – прийти у медзаклад із паспортом, податковим номером і мобільним телефоном.

Яким чином буде відбуватись процедура підписання, кожен заклад визначає самостійно. Наприклад, медзаклад може прийняти рішення, що декларації підписуються у звичному режимі роботи медзакладу, або ж визначити години прийому для підписання декларацій.

Нагадаємо, один сімейний лікар зможе підписати декларацію з 1800 пацієнтами, один лікар-терапевт – із 2000 пацієнтами, один лікар-педіатр – із 900 пацієнтами.

Лікар первинної допомоги обстежуватиме пацієнта та призначатиме необхідні аналізи, забір більшості з яких проводитимуть одразу в амбулаторії. На основі отриманої інформації він приймає рішення про лікування. За потреби лікар дає направлення до профільних спеціалістів.

В його обов’язки входитиме також:

– профілактика захворювань у груп ризику;

– вакцинація;

– видача медичних довідок та лікарняних листків;

– видача рецептів за програмою відшкодування вартості ліків «Доступні ліки», у тому числі рецепти на ліки для хронічних хворих;

– планування візитів телефоном, згодом – онлайн.