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«Усміхнись мені. Я хочу бути твоїм другом»: у Львові проведуть флешмоб за участю дітей з синдромом Дауна

Вероніка Рой

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З нагоди Міжнародного дня людини з синдромом Дауна у Львові відбудеться яскравий флешмоб «Усміхнись мені. Я хочу бути твоїм другом».  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Учасниками флешмобу стануть діти та молодь з синдромом Дауна, їх сім’ї та друзі. До участі в заході зголосилися також представники комунальних та недержавних установ, громадські активісти, та просто небайдужі львів’яни, які готові продемонструвати свою підтримку людям з синдромом Дауна. Ведучим заходу радо погодився бути Олег Пригода.

«Мета цього флешмобу – продемонструвати відкритість людей з синдромом Дауна для світу. Адже так само як люди зі звичним набором хромосом, особи з трисомією прагнуть насамперед прийняття та підтримки від оточуючих», – говорить Юлія Аронова, голова ГО «Розправлені крила».

Умови для участі прості – гарний настрій, кольорові шкарпетки або ж будь-який жовтий аксесуар.

Флешмоб відбудеться в середу, 21 березня, біля входу до Львівської міської ради. Початок о 13.00 год. Фінальним акордом заходу стане формування фігури у вигляді жовтогарячого серця за участі присутніх.

Запрошуємо представників ЗМІ, а також усіх охочих. Захід організовує ГО «Розправлені крила» за підтримки Львівської міської ради.

Довідка

Громадська організація «Розправлені крила» – це об’єднання батьків дітей з інвалідністю Львова та Львівської області, а також осіб, які бажають долучитися до творення кращого сьогодення та майбутнього дітей та молоді з особливими потребами. Організація була створена у лютому 2011 року і до липня 2016 року носила назву «Батьки Джерела». Мета діяльності ГО «Розправлені крила» – захист та реалізація прав дітей та молоді з інвалідністю у медичній, соціальній та освітній сферах.

Контакти: Аронова Юлія, тел. 098-00-34-181, borzhok@gmail.com.

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