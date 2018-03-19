На час холодів у Львові продовжили роботу пунктів обігріву

У зв’язку з низькою температурою повітря, у Львові для безхатьків працюють пункти обігріву. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

В період мінусових температур у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб щоденно з 9.00 до 20.00 год. працює пункт обігріву. Він забезпечений гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, за необхідності видається одяг. Контакти Центру обліку та нічного перебування бездомних: тел.: 233 14 79 або 233 10 49, адреса: вул. Кирилівська, 3а.

Як і в попередні періоди зниження температури, відкрито додаткові пункти обігріву у нашому місті.

Так, спільно з благодійною організацією «Регіональний центр соціальної адаптації», організовано роботу пункту обігріву за адресою вул. Личаківська, 56 у приміщенні цієї благодійної організації. Пункт обігріву забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування.

Також у Галицькому районі міста Львова на території ЛКП «Старий Львів» за адресою вул. Сербська 15, під керівництвом Галицької районної адміністрації, організовано роботу пункту обігріву. Цей пункт обігріву може розмістити до 25 осіб.

Додатково організовано роботу пункту обігріву у приміщенні Комунального закладу соціального захисту «Соціальний готель» на вул. Городоцькій, 163а. Пункт обігріву забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування.

«Протягом вихідних пункти обігріву у місті працювали. На цей тиждень прогнозовано холодну погоду, тому і весь тиждень вони також працюватимуть», – сказала Галина Слічна, директор департаменту гуманітарної політики ЛМР.