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Мешканця Львівщини взяли під варту за спробу грабежу

Юлія Шпак

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Мешканця Львівщини взяли під варту за спробу грабежу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляють у відомстві, повідомлено про підозру 34-річному раніше судимому червоноградцю у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 (незакінчений замах на злочин), ч.2. ст.186 (грабіж) КК України.

«Зазначимо, що подія трапилась цьогоріч у березні в Червонограді. Зловмисника викрито під час спроби викрадення особистих речей із автомобіля місцевого мешканця», – йдеться у повідомленні.

Червоноградським міським судом порушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

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