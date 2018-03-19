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Боротьба з глаукомою: львів’ян запрошують впродовж тижня безкоштовно перевірити зір

Вероніка Рой

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У Львові стартвала щорічна акція «Дні профілактики та раннього виявлення глаукоми». Впродовж тижня львів’ян запрошуються прийти у поліклініку та виміряти внутрішньоочний тиск для раннього виявлення глаукоми. Про це сьогодні, 19 березня, під час прес-конференції розповів начальник управління охорони здоров’я Володимир Зуб, передає кореспондент Львівського порталу.

 

« Ми започаткували цю акцію п’ять років тому і в березні активно всіх запрошуємо відвідати офтальмологічні кабінети міста Львова. Ця процедура не болюча і вона не займає багато часу, але  цю процедуру потрібно обов’язково пройти людям, яким більше 40 років. Окрім цього, хотів би відзначити, що у міському глаукомному кабінеті на базі 8-ї клінічної лікарні, який оснащений щілинною лампою, тонометром та сучасним статичним периметром, можна прийти для уточнення діагнозу», – розповів він.

У 2017 році під час такої акції тономентрію ( вимірювання внутрішнього тиску) провели 6797 особам. У 114 пацієнтів виявили підвищений внутрішньоочний тиск. Вперше виявлено та встановлено діагноз глаукома 42 пацієнтам.

Нагадаємо, Львівський портал, раніше про симптоми глаукоми.

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