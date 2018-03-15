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Львів’янці, яка жорстоко вбила свого знайомого, «світить» до 15 років тюрми

Юлія Шпак

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Львів’янці, яка вбила свого знайомого, загрожує до 15 років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як зазначають у відомстві, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 46-річної львів’янки, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

«Подія трапилась у жовтні 2017 року. Зокрема, обвинувачена у стані алкогольного сп’яніння під час раптового конфлікту на побутовому ґрунті, нанесла своєму 55-річному знайомому множинні удари дерев’яним брусом по голові та тілу. Від отриманих травм потерпілий помер тієї ж ночі.», – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування до зловмисниці застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Шевченківського районного суду м. Львова для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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