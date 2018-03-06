Активісти вилили свинячу кров біля Оперного і заблокували концерт Ірини Білик

Активісти кількох громадських організацій Львова заблокували усі входи до Оперного театру, де о 19.00 год. мав розпочатись концерт Ірини Білик.

Як повідомляє з місця події кореспондент Львівського порталу, представники націоналістських організацій «Сокіл», «Добровольчого руху ОУН», «Спротив Романа Шухевича», «Дух нації» та інших розлили біля центрального входу в Оперу свинячу кров та кинули туди дві троянди.

Учасники акції скандують «Слава Україні – Героям слава!» та тримають в руках фото Ірини Білик з назвами міст на Донбасі, де проводились бойові дії. Людей, які намагаються зайти в Оперний театр, активісти не пропускають, втім частині гостей таки вдалось пройти всередину.

Біля Оперного театру також присутні працівники поліції.

Як заявив керівник організації «Сокіл» у Львові Богдан Федун, активісти блокують концерт, оскільки його організатори не виконали їхніх умов.

«Вони знали, що ми будемо блокувати цей концерт. Знали, які вимоги є у львівських активістів до цього виконавця. І знаючи це все, вони далі продавали квитки. Вони думали, що обійдеться. що когось куплять, домовляться. Вони неодноразово дзвонили нам, намагались переконувати і так далі. Тому шановні львів’яни, які прийшли на концерт, знайте – вас просто обдурили. Тому я би все-таки радив вам пізніше після нашого пікету запитати в організаторів, чому вони знаючи, що концерту не буде, не вертали вам квитки», – заявив він.

Він додав, що концерту Ірини Білик не буде доти, доки вона не вийде да активістів і не заявить, що Росія – це агресор.

Коли до протестувальників підійшов продюсер Ірини Білик Олег Збаращук, активісти на нього накинулися, після чого Збаращук забіг до театру.

«Ми стояли коридором, де були плакати з надписами «Дебальцево», «Іловайськ» та інші бойові дії. Після чого продюсер почав провокувати бійку», – пояснив причину бійки Богдан Федун.

Згодом співачка Ірина Білик заявила активістам, що визнає Росію агресором. Після цього відвідувачів концерту почали запускати всередину Оперного театру.

Як відомо, ще всередині лютого львівські громадські активісти заявили, що зірвуть концерт співачки, якщо вона публічно не визначає Росію агресором. Пізніше Ірина Білик на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост про допомогу дітям АТОвців. Такі заяви співачки не задовільнили радикалів, і вони все одно пообіцяли зірвати виступ. А 28 лютого під час прес-конференції у Львові продюсер виконавиці заявив, що концерт відбудеться незважаючи ні на що.

Додамо, що раніше активісти погрожували також заблокувати творчий вечір телеведучого Дмитра Гордона, який стартував у Львівській філармонії о 19.00. Проте станом на 19.30 у філармонії активісти не присутні.