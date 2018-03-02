Квартирні злодії стають все винахідливішими, - поліція Львівщини

Заступник начальника Управління поліції охорони у Львівській області Іван розповів, як львів’янам вберегтися від квартирних крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Як наголошують правоохоронці, пік квартирних крадіжок припадає на літо та новорічно-різдвяні свята. Але, незважаючи на те, що «гаряча пора» минула, «квартирники» і надалі продовжують працювати.

Так, наприклад, наприкінці січня, в Червонограді, працівниками наряду групи реагування Управління поліції охорони у Львівській області було затримано 37-річного мешканця м. Дрогобич, який розбивши вікно, проник у квартиру та намагався її обікрасти.

10 лютого ввечері працівники поліції охорони, спільно з працівниками патрульної поліції затримали двох іноземних громадян, які проникли в помешкання та обікрали його, поки власники спали. З помешкання вони викрали 150 доларів США, 900 гривень та ювелірні вироби. Загалом сума завданих збитків становить 9000 гривень.

А зовсім нещодавно в смт. Брюховичі поліцейські охорони затримали 25-річного, непрацюючого мешканця Мостиського району Львівської області, який намагався обікрасти особняк.

Загалом, поліцейськими охорони Львівщини в 2017 році спільно з іншими поліцейськими підрозділами розкрито 3657 злочинів, 400 безпосередньо, здійснено 53305 виїздів на спрацювання засобів охоронно-пожежної сигналізації. Затримано 794 особи.

Злодії стають дедалі досвідченішими та винахідливішими, тому від несанкціонованого проникнення оселю на 100% не захищають ні надійні замки, ні надсучасні броньовані двері чи ґрати на вікнах. Натомість, як показує досвід, вже один тільки факт наявності в будинку охоронної сигналізації змушує багатьох квартирних злодіїв відмовитись від скоєння злочину.

Охорону об’єктів та квартир на території Львівської області здійснюють 35 нарядів груп реагування УПО. З допомогою пункту централізованого спостереження (ПЦС) охороняється більше дев’яти з половиною тисяч об’єктів усіх форм власності, 13355 помешкань громадян.

Всього за минулий рік під охорону УПО Львівщини було залучено 2090 помешкань громадян, варто зазначити, що 16 помешкань взято під охорону після здійснення крадіжок з них.

З метою посилення захисту майна громадян і протидії квартирним крадіжкам з 01.03 по 17.03.2018 року поліція охорони проводить соціальну всеукраїнську акцію «Квартира під охорону».

В цей період підрозділи поліції охорони зможуть взяти під охорону квартиру або будинок за половину вартості монтажних послуг, а точніше – замовник сплатить вартість охоронного обладнання, а монтажні роботи з обладнання помешкання сигналізацією фахівці підрозділів поліції охорони виконують за половину їх вартості.

Крім того, учасники антитерористичної операції на Сході України та родини загиблих учасників АТО зможуть встановити охоронну сигналізацію у помешканні з 75-ти відсотковою знижкою на монтажні роботи.

Для прийому, обробки та контролю відпрацювання звернень працює Контактно-інформаційний центр систем безпеки поліції охорони (080, 099, 097, 073 – 050 22 20). Усі звернення фіксуються та обробляються за допомогою технічних засобів у напівавтоматичному режимі. Це дає змогу в будь-який момент контролювати стан виконання заявки.

Після виконання монтажних робіт та укладання договору на охорону власність громадян гарантовано перебуватиме під захистом увесь обумовлений термін. У разі спроби зловмисників проникнути до помешкання, на пульт поліції охорони надійде сигнал «Тривога» й мобільна група добре підготовлених та належно озброєних поліцейських охорони прибуде на місце події за кілька хвилин, щоб завадити зловмисникам заволодіти майном, яке перебуває під охороною.