П’яний працівник «Муніципальної варти» намагався проникнути в чужий автомобіль

Сьогодні вночі, 28 лютого, у Львові на проспекті Чорновола патрульні поліцейські затримали 21-річного працівника ЛКП «Муніципальна варта», який намагався проникнути в запаркований автомобіль з уламком ножа. Муніципала пообіцяли звільнити.

О 2.30 ночі на проспекті Чорновола патрульні побачили підозрілого чоловіка, що стояв біля припаркованого Audi. Коли поліцейські підійшли до чоловіка поближче, він почав втікати, проте патрульні його наздогнали.

«Його затримали, і разом з чоловіком підійшли до згаданого автомобіля. На замку дверей були ушкодження. При поверхневій перевірці у 21-річного чоловіка виявили ніж, газовий балончик Терен 4, квитанції з ломбардів, квитанції про отримання кредитів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського району», – йдеться у повідомленні прес-служби Патрульної поліції.

Згодом патрульні встановили власника автомобіля, який написав заяву про спробу проникнення в його автомобіль. У ножа, який знайшли у затриманого, був зламаний кінець ,який патрульні відшукали у салоні автомобіля.

«Пояснювати свої дії щодо автомобіля чоловік відмовився, а ось за ніж зазначив, що «зламав його коли відкривав паштет». Далі справою займаються слідчі», – додали у патрульній поліції.

Водночас на фотографіях, які оприлюднила патрульна поліція видно, що затриманий перебував у формі ЛКП «Муніципальна варта». Згодом у міській раді Львова підтвердили, що саме працівника цього ЛКП затримали вночі поліцейські. За цим фактом обіцяють провести службове розслідування.

«Цього працівника буде звільнено з роботи», – запевнили у мерії.

Там також повідомили, що затриманий працівник «Муніципальної варти» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Окрім того, у ЛКП «Муніципальна варта» збирають екстрену нараду щодо поведінки своїх працівників. Як відомо, останнім часом працівники цього ЛКП часто потрапляють в скандальні ситуації. нещодавно звільнили муніципала, який погрожував зброєю пасажирам маршрутки. Також цього місяця біля мерії Львова розгулював працівник «Муніципальної варти» напідпитку.

Найближчим часом у цьому комунальному підприємстві також буде проведено реорганізацію.