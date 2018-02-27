У Львові відкрили унікальний IT House

Восени, 31 жовтня 2015 року, на вулиці Студинського офіційно розпочалось будівництво першого будинку для ІТ-шників – IT House. Сьогодні ж цей будинок відкрили. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

IT House є унікальним та неприбутковим проектом, тож квартири продавалися за собівартістю (вартість житла становить менше 500 доларів США за м. кв.) Сам проект реалізовується за принципом кооперативного будівництва. Усі охочі придбати житло стали учасниками житлово-будівельного кооперативу, вносили оплату за квартиру визначеними частинами протягом періоду будівництва житла.

Новобудова має великі балкони для зон відпочинку (7 м. кв). Також у будинку є серверна, кімната для зустрічей, дитяча кімната, велосипедний паркінг, підземний паркінг, тераса (на даху), підключений швидкісний інтернет. Крім того, будинок проектується так, щоб з часом повністю відмовитися від газу і перейти на альтернативні джерела енергії.

У 2016 році будівництво IT House перебувало на завершальному етапі. Всього за рік вдалося з нуля побудувати найсучасніший будинок. Наприкінці 2017 року будинок здано в експлуатацію. Частина ІТ-шників уже живуть у будинку, частина здійснює ремонт у квартирах. Загалом будинок складається з 72 квартир.

Досягненням проекту є не тільки сам будинок, а спільнота дружніх сусідів. Це головна відмінність IT House від десятків інших, що є у місті: його мешканці знають одне одного, проводять разом час та разом ухвалюють рішення щодо будинку. Часто майбутні сусіди збиралися на обговорення поточних справ будинку, а із заселенням вони ще й зможуть проводити разом дозвілля. Для цього є спеціальний ком’юніті-рум.

IT House – перший у Львові будинок для працівників ІТ сфери, пілотний проект Львівського ІТ Кластеру, який вдалось реалізувати спільними зусиллями львівської ІТ спільноти та міської влади. Споруду зводили протягом 13 місяців.