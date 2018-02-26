У Львові побільшало місць у дитячих садочках

У Львові активно збільшують кількість груп у садочках. Торік за кошти міського бюджету тривали активні роботи з відновлення вивільнених від орендарів приміщень дитячих садків, а також проводили роботи щодо збільшення кількості груп дошкільної освіти у діючих садках. До прикладу, у відновленому садочку №39 у серпні 2017 року закінчили роботи з відкриття 4 груп, де навчається 117 дітей.

«Частина цього приміщення була проданою і власник приміщення провів ряд ремонтних робіт. Практично всі ремонтні роботи були виконані колишнім орендодавцем. За це він отримав місце в іншому приміщенні, а передав оцих 4 групи на баланс Галицько-Франківського відділу освіти і тут створений дошкільний навчальний заклад. За кошти міського бюджету була обладнана територія.

Облаштування не тривало довше періоду 8-9 місяців. І, звичайно, що коли до цього садочка було зараховано 117 дітей, то це покращило ситуацію у цьому мікрорайоні. У спальних районах завжди є більшою потреба у місцях дошкільних навчальних закладів, аніж в центральній частині міста»,- зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.

«Пріоритетним залишається максимальне охоплення дітей дошкільною освітою. У 90-х роках багато садків було продано та перепрофільовано. Тому ми робимо все, щоб повернути орендовані приміщенні та відновити там роботу дошкільних закладів. За останні роки вивільнено від оренди 13 приміщень колишніх садків, у яких відновлено роботу дошкільних груп або проводяться ремонтні роботи. Впродовж 2014-2017 років додатково відкрито 82 групи (7 груп – 2014 рік, 15 груп – 2015 рік, 36 груп – 2016 рік, 29 груп – 2017 рік), що дало змогу додатково охопити дошкільною освітою 2500 дітей», – зазначають в управлінні освіти ЛМР.

На відновлення роботи дошкільних закладів у 2017 році було виділено 25 млн.грн., у 2018 році – 22, 5 млн. грн. У міському бюджеті розвитку на 2018 рік передбачено 102,9 млн. грн., в т.ч. на придбання обладнання – 8,8 млн. грн. Крім цього переможцям громадського бюджету в закладах освіти передбачено ще 19 млн.грн. Видатки з міського бюджету передбачено на такі речі: відновлення груп у ДНЗ, ремонт басейнів у 2 СЗШ (№86 та 29), ремонт спортивних майданчиків та стадіонів, ремонт із заміною вікон у ДНЗ та ЗНЗ (як співфінансування переможців конкурсу мікропроектів), завершення ремонту систем опалення у навчальних закладах, придбання обладнання для 20 кабінетів фізики, 31 – 3D-принтер, 12 – мультибордів та 1 мобільну лабораторію, будівництво сонячної електростанції СЗШ №68, поповнення бібліотечних фондів, ремонт 30 санвузлів.

У 2017 році відкрито 26 додаткових груп, у 2018 році планується відкрити 20 груп.