На Радехівщині затримали двох малолітніх злодіїв

На Радехівщині поліцейські встановили осіб, причетних до крадіжки опалювального котла з амбулаторії сімейної медицини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Радехівське відділення поліції 24 лютого звернувся за допомогою 74-річний житель одного із сіл району. Він повідомив, що невідомі особи викрали з амбулаторії сімейної медицини опалювальний котел «КІМ-5».

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетні двоє місцевих мешканців віком 16 та 19 років.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.