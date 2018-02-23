Рясне сполучать з центром Львова тролейбусною лінією

Сьогодні, 23 лютого, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив Стратегію розвитку громади Рясного.

За словами директора КУ «Інститут міста» Олександра Кобзарева, Стратегія Рясне – це певний експеримент, який реалізовується «Інститутом міста» на запит від активних громадян.

“Ми провели досить багато зустрічей з мешканцями, вивчили проекти Громадського бюджету, плани районної адміністрації. Після цього разом з мешканцями і депутатами визначили ті напрямки, які є пріоритетними для громади, зокрема це розвинений транспорт та інфраструктура району; широка пропозиція для дозвілля: культура, рекреація, освіта, спорт; громадські простори”, – зазначив Олександр Кобзарев.

Зокрема, серед транспортних та інфраструктурних проектів Стратегія розвитку передбачає такі:

будівництво проектованої вулиці від вул. Суботівської до мікрорайону Рясне;

переформатування маршрутів з сполученням до усіх лікарень та автостанцій, з кінцевою зупинкою хоча б одного маршруту в Рясне-1;

завершення кінцевої зупинки в Рясне-2;

будівництво тролейбусної лінії відвул. Суботівська – Рясне-2;

Тут варто зазначити, що сьогодні кінцеву зупинку на Суботівській має тролейбус №12, який їде до Львівського національного університету. Якщо маршрут тролейбусу продовжать до Рясного, то цей мікрорайон отримає тролейбусне сполучення із центром міста.

продовження каналізування вулиць та капітальний ремонт міжквартальних доріг та хідників.

будівництво шляхопроводу на перехресті вулиць Т. Шевченка – о. Омеляна Ковча;

ремонт вулиці Шевченка;

поліклінічне відділення в Рясне-1.

Проекти для дозвілля:

створення другої медіатеки в Рясне-1;

відновлення спортивного поля біля СЗШ № 92 в Рясне-1;

створення спортивної інфраструктури біля СЗШ № 100;

створення скейт-парку біля початкової школи в Рясне-2;

створення центру творчості дітей та юнацтва.

Також у Рясне пропонують виділити ділянку для будівництва торгово-розважального центру за кошт інвестора. Таким чином мав би зменшитись потік мешканців, які їздять в центр. Однак під час засідання виконкому міський голова Львова завив, що замість розважального центру краще відкрити оздоровчий комплекс типу «Sport life». Відтак, мер дав доручення департаменту містобудування продумати можливість розташування такого спорткомплексу.

Освітні проекти:

створення дитячо- спортивних майданчиків;

ремонт школи №38;

капітальний ремонт бібліотеки-філії № 31 ЦБС для дорослих;

облаштування дитячих майданчиків за адресами вул. Величковського, 6, вул. Шевченка, 334;

будівництво спортивного майданчика за адресою вул. Величковського,10.

створення додаткових місць по дитячих садочках.

Громадські простори:

біля статуї Матері Божої (кінцева зупинка) – перетворення цього місця на умовний центр Рясне-2;

облагородження зеленої відпочинкової зони між вул. Лушпинського – Маршалківка;

ремонт та благоустрій площі позаду зупинки громадського транспорту поруч з буд. 358 по вул. Шевченка.

Також на території Рясне має з’явитись індустріальний парк. Як відомо, аби мати можливість його звести місто затвердило свої межі із селом Рясне-Руське.

Водночас у Львові буде створено робочу групу, де будуть депутати, які представляють Рясне, представники профільних підрозділів Львівської міської ради і представники громади, які збиралися б двічі на рік, щоб обговорювати те, наскільки успішно реалізовується ця стратегія.

Окрім стратегії розвитку Рясного у Львові сьогодні затвердили Стратегію розвитку Сихова. Тут передбачається будівництво нових тролейбусних ліній, автомагістралі, зеленого лабіринту та багато інших проектів.