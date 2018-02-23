На Сихові створять нову автомагістраль і збудують зелений лабіринт

Сьогодні, 23 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив Стратегію розвитку Сихова до 2027 року. Стратегію презентував директор КУ «Інститут міста» Олександр Кобзарев.

Візія Сихова до 2027 – район для всіх: привабливий для життя, відпочинку та роботи, однаково доступний для всіх.

Мікрорайон Сихів. Фото – lviv.vgorode.ua

«Станом на сьогодні це таки 100% спальний район, де небагато робочих місць та місць для відпочинку. У першу чергу всі, кого ми опитували, говорили, що візія їх району – це доступність для людей різної вікової категорії, соціального статусу, рівня мобільності, віросповідання чи естетичних уподобань. Район має бути самодостатній, але не відокремлений від міста», – розповів Олександр Кобзарев.

Стратегія розвитку визначає три головні пріоритети: цікавий Сихів, зручний Сихів, зелений Сихів. Цікаві проекти, які планується втілити у мікрорайоні:

ревіталізація культурно-освітнього центру Довженка і відновлення площі;

створення екскурсійного маршруту по Сихову;

будівництво спорткомплексу ігрових видів спорту;

відкриття медіатеки й майстерні для дітей;

проведення фестивалю на Сихові;

облаштування міжбудинкових переходів як мистецьких об’єктів.

Щодо інфраструктурних проектів та покращення зручності для мешканців Сихова Стратегія передбачає:

створення автомагістралі по вул. Вернадського;

упорядкування стихійної торгівлі;

встановлення камер;

створення тролейбусних ліній маршрутами вул.Стрийська – Шувар, Автовокзал – ТРЦ Кінг-Крос Леополіс;

створення громадських просторів (мінімум 1 на рік);

новий ДНЗ.

встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Екологічна складова Стратегії передбачає такі проекти:

запровадження Zero waste на Сихові;

уроки соціальної екології;

створення зеленого лабіринту у парку Івана Павла ІІ;

зелений шлях на проспекті Червоної Калини (максимальна висадка дерев);

створення міських садів на дахах будівель.

Окрім того, у Львові створять робочу групу з представниками громади й ГО Сихова; депутатами ЛМР та представниками профільних підрозділів ЛМР. Ця група засідатиме двічі на рік і аналізуватиме виконання стратегії розвитку.

Як відомо, на Сихові біля супермаркету «Арсен» на проспекті Червоної Калини, 60 компанія «Авалон Статус», власником якої є бізнесмен Григорій Козловський, зводитиме житловий комплекс з офісами. Найвища будівля сягатиме рекордних для Львова 25 поверхів. Саму будівлю найстарішого у Львові супермаркету «Арсен» знесуть і збудують там новий торгово-розважальний центр.