ОСТАННІ НОВИНИ

На Сихові створять нову автомагістраль і збудують зелений лабіринт

Катерина Родак

|

Сьогодні, 23 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив Стратегію розвитку Сихова до 2027 року. Стратегію презентував директор КУ «Інститут міста» Олександр Кобзарев.

 

Візія Сихова до 2027 – район для всіх: привабливий для життя, відпочинку та роботи, однаково доступний для всіх.

Мікрорайон Сихів. Фото – lviv.vgorode.ua

«Станом на сьогодні це таки 100% спальний район, де небагато робочих місць та місць для відпочинку. У першу чергу всі, кого ми опитували, говорили, що візія їх району – це доступність для людей різної вікової категорії, соціального статусу, рівня мобільності, віросповідання чи естетичних уподобань. Район має бути самодостатній, але не відокремлений від міста», – розповів Олександр Кобзарев.

Стратегія розвитку визначає три головні пріоритети: цікавий Сихів, зручний Сихів, зелений Сихів. Цікаві проекти, які планується втілити у мікрорайоні:

  • ревіталізація культурно-освітнього центру Довженка і відновлення площі;
  • створення екскурсійного маршруту по Сихову;
  • будівництво спорткомплексу ігрових видів спорту;
  • відкриття медіатеки й майстерні для дітей;
  • проведення фестивалю на Сихові;
  • облаштування міжбудинкових переходів як мистецьких об’єктів.

Щодо інфраструктурних проектів та покращення зручності для мешканців Сихова Стратегія передбачає:

  • створення автомагістралі по вул. Вернадського;
  • упорядкування стихійної торгівлі;
  • встановлення камер;
  • створення тролейбусних ліній маршрутами вул.Стрийська – Шувар, Автовокзал – ТРЦ Кінг-Крос Леополіс;
  • створення громадських просторів (мінімум 1 на рік);
  • новий ДНЗ.
  • встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Екологічна складова Стратегії передбачає такі проекти:

  • запровадження Zero waste на Сихові;
  • уроки соціальної екології;
  • створення зеленого лабіринту у парку Івана Павла ІІ;
  • зелений шлях на проспекті Червоної Калини (максимальна висадка дерев);
  • створення міських садів на дахах будівель.

Окрім того, у Львові створять робочу групу з представниками громади й ГО Сихова; депутатами ЛМР та представниками профільних підрозділів ЛМР. Ця група засідатиме двічі на рік і аналізуватиме виконання стратегії розвитку.

Як відомо, на Сихові біля супермаркету «Арсен» на  проспекті Червоної Калини, 60 компанія «Авалон Статус», власником якої є бізнесмен Григорій Козловський, зводитиме житловий комплекс з офісами. Найвища будівля сягатиме рекордних для Львова 25 поверхів. Саму будівлю найстарішого у Львові супермаркету «Арсен» знесуть і збудують там новий торгово-розважальний центр.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...