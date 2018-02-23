На Сихові створять нову автомагістраль і збудують зелений лабіринт

Сьогодні, 23 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив Стратегію розвитку Сихова до 2027 року. Стратегію презентував директор КУ «Інститут міста» Олександр Кобзарев.
Візія Сихова до 2027 – район для всіх: привабливий для життя, відпочинку та роботи, однаково доступний для всіх.
Мікрорайон Сихів. Фото – lviv.vgorode.ua
«Станом на сьогодні це таки 100% спальний район, де небагато робочих місць та місць для відпочинку. У першу чергу всі, кого ми опитували, говорили, що візія їх району – це доступність для людей різної вікової категорії, соціального статусу, рівня мобільності, віросповідання чи естетичних уподобань. Район має бути самодостатній, але не відокремлений від міста», – розповів Олександр Кобзарев.
Стратегія розвитку визначає три головні пріоритети: цікавий Сихів, зручний Сихів, зелений Сихів. Цікаві проекти, які планується втілити у мікрорайоні:
- ревіталізація культурно-освітнього центру Довженка і відновлення площі;
- створення екскурсійного маршруту по Сихову;
- будівництво спорткомплексу ігрових видів спорту;
- відкриття медіатеки й майстерні для дітей;
- проведення фестивалю на Сихові;
- облаштування міжбудинкових переходів як мистецьких об’єктів.
Щодо інфраструктурних проектів та покращення зручності для мешканців Сихова Стратегія передбачає:
- створення автомагістралі по вул. Вернадського;
- упорядкування стихійної торгівлі;
- встановлення камер;
- створення тролейбусних ліній маршрутами вул.Стрийська – Шувар, Автовокзал – ТРЦ Кінг-Крос Леополіс;
- створення громадських просторів (мінімум 1 на рік);
- новий ДНЗ.
- встановлення індивідуальних теплових пунктів.
Екологічна складова Стратегії передбачає такі проекти:
- запровадження Zero waste на Сихові;
- уроки соціальної екології;
- створення зеленого лабіринту у парку Івана Павла ІІ;
- зелений шлях на проспекті Червоної Калини (максимальна висадка дерев);
- створення міських садів на дахах будівель.
Окрім того, у Львові створять робочу групу з представниками громади й ГО Сихова; депутатами ЛМР та представниками профільних підрозділів ЛМР. Ця група засідатиме двічі на рік і аналізуватиме виконання стратегії розвитку.
Як відомо, на Сихові біля супермаркету «Арсен» на проспекті Червоної Калини, 60 компанія «Авалон Статус», власником якої є бізнесмен Григорій Козловський, зводитиме житловий комплекс з офісами. Найвища будівля сягатиме рекордних для Львова 25 поверхів. Саму будівлю найстарішого у Львові супермаркету «Арсен» знесуть і збудують там новий торгово-розважальний центр.
Катерина Родак