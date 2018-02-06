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У Львові через грип зупинили навчання у двох школах

Катерина Родак

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У Львові зупинили навчання у двох школах через велику кількість учнів, що захворіли на грип та ГРВІ.

 

Школа-інтернат Марії Покрови, що на Личаківській, 35, з понеділка, 5 лютого, перебуває на карантині через велику кількість дітей, що захворіли на грип.  Як зазначила керівниця департаменту освіти Львівської ОДА Любомира Мандзій, у закладі оголошено карантин до кінця цього тижня.

Водночас через велику кількість хворих на грип та ГРВІ призупинили навчання у школі східних мов та бойових мистецтв «Будокан» №35, що на вул. Шухевича, 2. Як зазначив Львівському порталу директор школи Олександр Козловський, у школі захворіло понад 20% учнів. Навчання зупинили на тиждень від 7 до 13 лютого.

«У нас на ГРВІ дітей захворіло більше ніж 20%, і педрада прийняла рішення не чекати, коли їх буде 30-40-50%. Взяли і призупинили навчання за рахунок весняних канікул», – повідомив директор школи.

За даними Львівського обласного лабораторного центру МОЗ, кількість хворих на грип та ГРВІ у Львівській області постійно зростає. Так, за минулий тиждень (29.01-04.02) в області захворіло на грип та  гострі респіраторні  інфекції 10 982 осіб, що на 1 453 випадки більше, ніж за попередній тиждень.

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