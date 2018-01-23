Мешканців Львівщини запрошують оглянути онлайн-виставку до 100-річчя Української революції

Для гідного вшанування подвигу героїв Української революції 1917 – 1921 рр., а також утвердження патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства працівники Державного архіву у Львівській області підготували онлайн-варіант тематичної виставки «Україна у вогні та бурі революції. До 100 – річчя української революції 1917 – 1921 рр.». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами директора Державного архіву Львівської області Ірини Мартенс, у Державному архіві Львівської області міститься значна кількість документів та матеріалів, які висвітлюють події української революції 1917 – 1921 років на землях Західної України.

На виставці представлено такі найцікавіші документи: відозва від 2 листопада 1918 р. «До населення міста і повіта Рудки!», відозва Української Національної Ради від 5 листопада 1918 р. «Український Народе!», відозва від 6 листопада 1918 р. «До жителів м. Львова польської національності», відозва 10 запитів до українського народу. Український народе!», відозва Української Національної Ради і Української Генеральної Команди від 5 листопада 1918р. «Під оружя! Український народе!», Присяга воїнів ЗУНР, стаття Кобринської Н. «З під гуку гармат», розміщена в часописі «Українське Слово», (Львів), №152 (651); стаття «Перенятє власти на Галицькій Україні в руки Укр. Національної Ради», поміщена в часописі «Станїславівський Голос» від 15 листопада 1918 р. Наказ Ч.1 Української Державної Жандармерії від 10 листопада 1918 року, Наказ Ч.2 Команди Української Державної Жандармерії від 14 листопада 1918 р., Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої айстро- угорської Монархії, опублікований у часописі «Станїславівський Голос» від 19 листопада 1918 р.

Документи і матеріали представлені на даній виставці, будуть цікаві не лише історикам, що досліджують дану тематику, але й учнівській та студентській молоді.