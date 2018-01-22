Освітян запрошують до Бельгії та Німеччини на навчання по запобіганню корупції у ВНЗ

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) організовує навчальний захід «Гра за правилами та рівні можливості у закладах вищої освіти. Різні погляди з Німеччини, Грузії, Молдови та України». Він пройде у Брюсселі (Бельгія) та Ессені (Німеччина) з 9 до 18 липня 2018 року.

До участі запрошують молодих вчених та професіоналів у галузі освіти із України, Німеччини, Грузії та Молдови.

Метою заходу є розроблення методичних вказівок із запобігання корупції у закладах вищої освіти.

Кінцевий термін подання заявки – 2 лютого 2018 року.

Усі витрати (проїзд, харчування та проживання у двомісному номері) оплачуються організаторами.

Навчальний захід складатиметься з двох частин:

І. Відвідування європейських організацій, які встановлюють стандарти в якісному управлінні, вищій освіті та наукових дослідженнях, а саме: Європейської комісії (Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству та Генеральний директорат з питань освіти та культури), Європейської дослідницької ради, Комітету Європейського парламенту з питань освіти та культури (Брюссельський офіс) (09–11 липня 2018 року).

Навчання в Ессені, де учасники матимуть змогу опрацювати здобуту інформацію в робочих групах, а також отримають додаткову інформацію від дослідників корупції у вищій освіті.

У результаті навчання учасники розроблять рекомендації (Кодекс поведінки) для закладів вищої освіти про те, як створити рівень «ігровий майданчик» на усіх етапах здобуття вищої освіти.

Детальніша інформація та анкета учасника за посиланням.