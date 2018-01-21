Внаслідок нападу на готель у Кабулі загинув українець

Внаслідок нападу на готель Intercontinental в столиці Афганістану Кабулі загинув один українець. Про це у Twitter повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство Reuters, напад на готель «Інтерконтиненталь» в Кабулі був здійснений у суботу ввечері.

Афганські спецслужби кілька годин вели спецоперацію з ліквідації бойовиків. За даними афганської влади, нападників було двоє, вони ліквідовані.

Загинули також ще три людини і шість були поранені. Ще 153 осіб, в тому числі 41 іноземця, евакуювали.

Готель розташований на вершині пагорба і добре охороняється, як і більшість громадських будівель в Кабулі. Це один з двох основних люксових готелів в місті, і в неділю він повинен був прийняти конференцію з інформаційних технологій.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Таліби нападали на цей готель в 2011 році, тоді загинула 21 людина, включаючи дев’ять нападників.

Фото: dw.com