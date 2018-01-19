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У Львові відбудуться матчі Кубку України з волейболу

Омелян Шевчук

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20-21 січня у Львові відбудуться матчі півфіналу Кубку України з волейболу. Під час змагань на майданчику ПС «Галичина» ( вулиця Керченська, 8) зійдуться гравці львівського волейбольного клубу «Барком-Кажани» та ВСК “МХП Вінниця”. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ВК «Барком-Кажани».

 

20 січня матч стартує о 18.00 годині. 21 січня – о 12.30 годині.

У ці самі дні відбудуться також матчі півфіналу  Кубку України на  домашній арені хмельницького клубу – ФОК «Епіцентр», що розташована у містечку Городок між ВК  «Новатор» та ВК «Локомотив».  У випадку перемогами з ідентичною кількістю очок переможці півфінальних поєдинків визначаться у додаткових «золотих» сетах.

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