Нині для проїзду відкрили частину Личаківської

Сьогодні відкрито для проїзду транспорту ділянку вул. Личаківської, від вул. Крупꞌярської до вул. Б. Котика. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Рух транспорту буде проводитись вниз як по вул. Б. Котика (односторонній рух) так і по вул. Некрасова (двосторонній рух). А вверх – по вул. Некрасова та вул. Черемшини з виїздом на вул. Копальну.

«Сьогодні, з 14.00 год відкрито для руху транспорту 350 м відремонтованої вул. Личаківської на ділянці від вул. Крупꞌярської до вул. Б. Котика. Та продовжуються планові роботи на відрізку від вул. Б. Котика до вул. Черемшини», – повідомив Олексій Хміль, прес-секретар ЛКП «Львівавтодор».

Натомість проїзд на вул. Мучну планується відкрити до кінця січня. Тож тоді на ділянці від вул. Б. Котика до вул. Мечникова буде повноцінно відновлено двосторонній рух.

Нагадаємо, 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна з розворотним кільцем). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт 6 млн. євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі та інженерних мереж, зокрема колектора.

Реконструкція вулиці здійснюється у три етапи. Перший етап – це роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап – роботи на ділянці від вул. Круп’ярської до вул. Б. Котика. І третій етап – від вул. Б.Котика до вул. Пасічної.

У серпні були повністю завершені роботи на перехресті вул. Личаківська-Мечникова. Тут замінено 30 м колектора, діаметром 1200 мм, який знаходився на глибині 7,5 м. Замощенні тротуари, викладена бруківка і поставлено 8 опор контактної мережі. З 18 вересня здійснюється повноцінний рух трамваїв.

Завершення ремонтних робіт щоразу відтерміновується, раніше у львівській мерії запевняли, що ремонт вулиці Личаківської встигнуть зробити до кінця цього року. Згодом повідомили, що роботи затягнуться до весни 2018 року.