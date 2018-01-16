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До кінця тижня львів’янам перерахують державні соціальні виплати

Олександр Косик

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До міського бюджету Львова уже надійшла субвенція з державного бюджету на виплату соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, що здійснюють догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. Тому ці допомоги львів’янам планують виплатити вже у найближчі дні. Про Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

«Для міського бюджету Львова вже надійшла субвенція з державного бюджету на виплату державних соціальних допомог, тому вже до кінця цього тижня плануємо виплатити ці допомоги. Така ситуація із затримкою виплат є щорічно у січні, у зв’язку з початком нового бюджетного року», – пояснив в.о. начальника управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин.

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