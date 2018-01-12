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Незабаром у Львові оголосять конкурс на перевезення в маршрутках

Катерина Родак

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Протягом місяця у Львові оголосять новий конкурс на транспортні перевезення. До цього моменту з міськими перевізниками укладуть тимчасові договори. Відповідне рішення сьогодні, 12 січня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

 

За словами заступника міського голови з питань ЖКГ Сергія Бабака, міська рада усудовому порядку зняла заборону Дніпровського суду проводити конкурс на перевезення.

«Була заборона суду на проведення конкурсу з перевізниками. Ми її в судовому порядку розблокували, тепер  входимо в правове поле по продовженні роботи.. Ми на три місяці заключаємо тимчасові договори, як було до рішення суду і  йдемо до підготовки конкурсу», – заявив він.

Керівник міського управління тарнсопрту Олег Партика своєю чергою зазначив, що тимчасові договори з перевізниками укладуть з 16 січня.

«До цього вони всі були під АТП-1, і це було не зовсім правильно», – сказав він і додав, що зараз активно йде підготовка конкурсу і десь у межах місяця його оголосять.

Так, до старту конкурсу АТП№1 обслуговуватиме маршрути №№ 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46 . “Фіакр-Львів“ –автобусні маршрути №№ 13, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 39, 41, 43.

“Міра і К“ – автобусні маршрути №№ 7, 8, 11, 12, 14, 25, 27, 33, 35, 40. “Львівське автотранспортне підприємство 14630“ – маршрути №№ 15, 19, 21, 23, 26, 31, 36, 38, 42, 44.

Нагадаємо, майже рік конкурс на міські перевезення у Львові був заморожений рішенням Дніпровського суду.

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