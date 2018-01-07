У лікарні швидкої допомоги у Львові на Різдво відсутні лікарі

У Львівській міській комунальній лікарні швидкої допомоги, що на Миколайчука,9, на Різдво відсутній медичний персонал, а палати набиті хворими. Про це розповіла громадська активістка, голова Громадської ради при СБУ Галина Янко.

Бабця громадської активістки занедужала на Різдво і потрапила до лікарні на Топольній. За словами Галини Янко, в лікарні відсутні усі лікарі, медсестри не перевірять стан хворих.

«Біля моєї бабці лежить бабуся, яка «горить» і має підвищений тиск, але до неї ніхто не йде», -каже Г. Янко.

«У відділенні невролгії немає жодного лікаря. Неможливо добратися до медсестер, ані до кого. У лікарні порожньо, а палати битком…Так склалося, що бабуся з інсультом в лікарні, а лікарів немає. Різдво. Людина, яка мала би отримати як мінімум консультацію, вона цього тримати тут не зможе. Якби біля хворих не чергували їхні рідні, то смертність просто зашкалювала б», – обурюється вона.

Окрім того, громадська активістка показала, як «працюють» аптеки у лікарні: більшість з них -зачинена, а у ті, що відкриті – набиті велетенськими чергами людей. Щоправда після оприлюднення відео Галини Янко майже усі аптеки відчинились.



Користувачі соцмереж також обурені ситуацією у цій лікарні та зауважують, що це не вперше на Топольній такий хаос.