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На Йордана «моржів» Львівщини кличуть скупатися на «Верещиці»

Єва Корнійчук

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19 січня на території відпочинкового осередку «Верещиця» Яворівського національного природного парку (Львівська обл. Яворівський р-н, с. Верещиця), відбудеться традиційне «Йорданське святкування». Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

 

З року в рік на Йордан  у відпочинковий осередок «Верещиця» приїжджають тисячі людей різного віку, як із Львівщини, так із інших областей України і з-за кордону. Адже тут святкування набуває особливого духу та теплої атмосфери.

У програмі свята передбачено:

– освячення води;

– купання в ополонці;

– виступи вертепів;

– виступи фольклорних колективів.

– спільні колядки та щедрівки біля ватри.

Свято розпочнеться о 13.00 год.

Працюватимуть виїзні заклади харчування.

До с. Верещиця Яворівського району від Янівського цвинтаря (вул. Шевченка) м. Львова курсуватиме громадський транспорт.

Час відправлення з м. Львова, год.: 6:50 ; 7:20 ; 7:55; 8:45 ; 9:55 ; 11:40; 13:20 ; 14:00 ; 16:00 ; 16:55 ; 17:30 ; 18:50; 19:50

Час відправлення з с. Верещиця, год.: 10:05; 11:05; 12:05; 13:00; 15:05; 16:10; 17:05; 18:05; 20:40

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