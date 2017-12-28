Синютка пригрозив Садовому виключити його за прогули з колегії

Голова Львівської ОДА Олег Синютка сьогодні, 28 грудня, під час засідання колегії пригрозив виключити міського голову Львова Андрія Садового з її складу через прогули, передає кореспондент Львівського порталу.

Він зазначив, що мер Львова вже три роки не відвідує засідання колегії Львівської ОДА.

«Він самоусунувся від роботи в колегії. Я з цього приводу скерую повторного листа, щоби міський голова визначився – або приймати участь в роботі колегії і сприяти таким чином розвитку міста Львова, або я своїм розпорядженням виключу його з членів колегії», – резюмував губернатор.